Le patron de l'aéroport carolo, Jean-Jacques Cloquet, s'envole vers d'autres cieux

Une mélodie instrumentale irlandaise vous accueille dans son bureau, à 7 heures du matin. " C'est ma façon de me relaxer parce que je suis debout depuis 3 h déjà !". Jean-Jacques Cloquet l'admet: il a une particularité bien pratique dans sa fonction. "Je ne dors que quelques heures par nuit, c'est comme ça. Je me réveille vers 4h1/4, et là, j'ai mon petit rituel : je bois un Cécémel et je mange 2 choco Prince en lisant mes mails ( rires). C'est le seul moment de la journée où j'ai le temps de répondre aux courriels. Et parfois, c'est vrai, comme je fourmille d'idées, je téléphone à mes collaborateurs en oubliant l'heure! J'en profite d'ailleurs pour présenter mes excuses à tous ceux que j'ai déjà réveillé à 6 h du matin (re-rires)!".

Vincent Grassa est le porte-parole de l'aéroport. Il confirme: "Jean-Jacques peut très bien m'appeler du lundi au dimanche, de 3 h du matin à minuit, c'est vrai! Mais je dirais que c'est stimulant et enrichissant, car avec Jean-Jacques, aucune journée ne ressemble à une autre!".

Une disponibilité du personnel parce que le patron se rend aussi disponible pour eux. " Dans ma première carrière, de sportif ( ndlr il a joué au Sporting de Charleroi), j'ai appris une chose: moi je faisais mes études d'ingénieur, celui d'à côté n'avais pas de diplôme, mais on gagnait et on perdait tous ensemble. Et sous la douche, nous étions tous dans le même tenue... Et ça, ça m'a appris beaucoup. C'est vraiment l'essence même de ma façon de fonctionner: c'est de dire qu'on ne réussit qu'en équipe".

Quand le "fueliste" fait la bise au boss

Le patron se fait dès lors un devoir et un plaisir de faire régulièrement une tournée dans l'aéroport, tôt le matin pour saluer les travailleurs, une centaine. Des poignées de main, des bises, des "bonjour, tu vas bien" sonores. Jean-Jacques connaît tout le monde par son prénom. " C'est une grande famille ici ! Il y a des couples qui se sont formés, il y a les enfants qui ont été engagés. Je suis invité à des mariages, à des baptêmes, ça n'arrête pas ! ( rires)".

Sur la piste, nous croisons un fueliste, qui vient de gaver de fuel un avion de Ryan Air. Il fait la bise au boss. "Ce n'est pas courant de faire la bise à son patron ? Ca devrait l'être pourtant ! Vous savez, il y a des exemples à prendre partout : parmi les travailleurs, et parfois, même si on n'en a pas l'habitude, dans la hiérarchie, qu'on ne met pas assez en avant ...là, vous en avez un devant vous".

Nous recueillerons autant de commentaires positifs sur le directeur général que de bises qui ont été données...

"Michael O'Leary a été un peu surpris, comme tout le monde"

Le jour du départ qui arrive à grands pas. "Je dois bien reconnaître que je ne connais pas la diférence entre un ours et un éléphant, mais j'apprends vite ! ( rires). Il y a beaucoup de projets à développer à Pairi Daiza, et je suis impatient d'y être." Mais avant cela, les sollicitations des média l'obligent à l'exercice du bilan.

Si le patron de Ryan Air veut faire un partenariat avec Pairi Daiza, on s'arrangera pour amener ses passagers de l'aéroport à Cambron-Casteau

"Si vous me demandez comment à réagi Michael O'Leary à mon départ, je vous dirait qu'il a été un peu surpris, comme tout le monde d'ailleurs. On se respecte, même si nous n'avons pas toujours été d'accord sur tout, évidemment. Après, chacun a sa vie. Maintenant, si le patron de Ryan Air veut faire un partenariat avec Pairi Daiza, pas de problèmes, on s'arrangera pour amener ses passagers de l'aéroport à Cambron-Casteau hein! (rires). Plus sérieusement, Ryan Air est, depuis le début, le grand Risque, avec un R majuscule. C'est un client qui avait, voici 10 ans, plus de 90 % de parts de marché sur l'aéroport. Aujourd'hui, on est à un peu moins de 75 %. Ceci dit, on ne peut pas nier que le succès de l'aéroport est dû à la présence de la compagnie irlandaise à bas prix. On ne partage pas toujours leur manière de fonctionner, mais ils ont toujours été respectueux de l'aéroport de Charleroi. Et puis, c'est une compagnie qui ne regarde que la dernière ligne du compte de résultat, et on a intérêt à être très bons. Ca nous a poussés dans nos retranchements, mais ça nous a permis aussi de montrer à d'autres compagnies que nous étions performants et de les attirer."

6200 emplois créés

Cloquet évoquera, dans un soupir, sa grande frustration par rapport à la Commission Européenne, qui les a pénalisés financièrement. "Oui, la Région Wallonne a investi beaucoup d'argent chez nous depuis 25 ans. Mais elle l'a fait avec la volonté d'avoir un retour sur investissement socio-économique. Aujourd'hui, le bilan est là: en additionnant emplois directs, indirects et induits, on est à 6.200 emplois! 90 % habitent dans un rayon de 40 kms, ils n'ont pas toujours avec de beaux diplômes, mais ils ont l'opportunité de progresser dans la société. Alors si ça c'est pas une réussite socio-économique, je ne sais pas ce que c'est!".

Le bientôt (au 31 décembre) ex-directeur général de l'aéroport de Charleroi s'envole donc vers d'autres cieux l'esprit tranquille. Certes, il le confesse, il a des coups de cafard, la gorge qui se noue devant les remerciements, cadeaux et hommages qu'il reçoit du personnel. " On ne balaie pas comme ça 10 années de succès, d'échecs, des réussites vécus ensemble. Il y a une grande proximité avec le personnel alors oui, je suis très triste de partir, mais heureux d'avoir bossé avec eux".