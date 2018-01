Le parquet de Bruxelles cite 14 restaurants en faillite, dont les Brasseries Georges

Les fameuses Brasseries Georges, à Uccle, ont été "citées en faillite" par le parquet de Bruxelles, révèle l'Echo ce mercredi. Avec elles, 13 autres restaurants majoritairement bruxellois sont sur la sellette. Leur situation financière est "plus que précaire", confirme le parquet. Qu'en est-il concrètement?

Dettes vis-à-vis de l'ONSS

Pour l'instant, il n'est pas encore question de parler de faillite. Les 14 restaurants restent ouverts et le personnel continue de travailler normalement. Les différents établissements ont obtenu quelques mois de sursis grâce à l'introduction de requêtes en réorganisation judiciaire (PRJ), qui permettent aux sociétés se redresser sans devoir fermer boutique.

Il s'agit désormais pour ces restaurants de tenter d'arriver à un accord avec leurs créanciers. Ici, on parle surtout d'"importantes dettes vis-à-vis de l'ONSS", confie Denis Geoman, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Si ces 14 restaurants appartiennent officiellement à 11 sociétés différentes, ils sont liés entre eux. Ces sociétés dépendent indirectement d'un même holding, d'une même structure plutôt opaque, qui chapeaute plusieurs grands établissements de la capitale.

Au cas par cas

Ici, ces sociétés - et leurs restaurants - sont représentées par le même avocat, Jonathan Toro. Il nous explique que malgré une "approche globale", la question de la faillite se fera au cas par cas. "Ce n'est pas parce qu'une société va parvenir à trouver un accord avec ses créanciers que ce sera la même chose pour une autre", explique-t-il.

En d'autres mots, certaines sociétés (et donc certains restaurants) de cette nébuleuse pourraient faire faillite, tandis que d'autres pourraient voir leur réorganisation approuvée par le Tribunal de commerce.



Pour les différents restaurants, la réponse doit tomber courant mars-avril. S'il y a faillite, les Brasseries Georges ou l'Ommegang pourraient alors changer de mains ou être rachetés par les actuels propriétaires. Une fermeture définitive de ces établissements est, elle, finalement peu probable.

La liste des restaurants

Publiée initialement par L'Echo, la liste des 14 restaurants nous a été confirmée. La voici.

Le Brazzaville (Wolvertem), La Chaloupe d'or (Grand-Place), le Manhattan Café (Woluwe-Saint-Lambert), Le North Express, Brasserie-Restaurant (gare du Nord), le Paon royal (Bruxelles-Ville), Le Vieux Pannenhuis (Jette), Les BrasseriesGeorges (Uccle), La Maison du Cygne et la brasserie de l'Ommegang (Grand-Place), La Pergola (Atomium), Eat it Pizzeria (Bierges), Le Frederiksborg (Koekelberg), la Brasserie de Bruxelles (Bruxelles-Ville) et Le Café de l'Opéra (Bruxelles-Ville).