Le pari audacieux de Neibo, coopérative bruxelloise de téléphonie mobile

Vous ne connaissez pas encore son nom ? Normal ! Neibo est une coopérative de téléphonie mobile, lancée à Bruxelles en octobre 2018 mais qui vient juste de proposer ses premiers abonnements. Et encore seulement à destination de ses coopérateurs. Ils seraient quelques centaines (500 selon Neibo) à avoir déjà souscrit un abonnement sur les 2300 coopérateurs que compterait l’entreprise. Un démarrage discret mais remarqué. Après l’arrivée des coopératives dans de nombreux secteurs : bancaire, de l’agriculture, de l’alimentation, de la mobilité, voici à présent une coopérative dans le secteur très concurrentiel de la téléphonie mobile. Et cela mérite que l’on y accorde un peu d’attention.

Un opérateur virtuel et donc sans antenne ni installations techniques

Neibo va tenter de faire son trou sur le marché des opérateurs virtuels. Ceux qui ne disposent pas d’infrastructures techniques mais louent celles des grands opérateurs historiques, les opérateurs de réseau que sont Proximus, Orange ou Telenet/Base. Une trentaine d’opérateurs virtuels, aussi appelés MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ont déjà vu le jour, en Belgique, depuis 2010, mais ils ne seraient plus que quelques-uns à avoir survécu, les autres ont jeté le gant ou ont été rachetés par plus gros qu’eux. Ce qui fait dire à David Wiame, expert en télécommunications chez test achats que le pari de Neibo est audacieux. "Pour survivre, il faut atteindre une masse critique d’abonnés (entre 100.000 et 300.000 abonnements) afin d’être rentable. Mais dans le même temps, la concurrence est rude et les opérateurs déjà bien installés peuvent fournir des offres très alléchantes. Il est donc difficile de conquérir de nouvelles parts de marché." Neibo, quant à elle, a choisi de travailler avec Orange.