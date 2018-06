Le parc Léopold, à Namur: place aux "ateliers urbains", au grand dam du Forum citoyen

Les Namurois avaient dit "non" au projet de centre commercial lors d'une consultation populaire, il y a trois ans. Après ça, la Ville de Namur avait promis qu'elle impliquerait davantage les citoyens dans la réflexion. Voici donc les Ateliers Urbains !

Un groupe de 40 personnes va être constitué, composé de militants de la première heure et de personnes que l'on n'aurait peut-être pas encore entendues sur le sujet. Un organisme indépendant : l'ASBL Trame a été désigné comme médiateur. Mais ce choix ne convainc pas le Forum Citoyen de Namur.

Pourquoi ? Parce qu'il est comme dépossédé de sa raison d'être. Depuis deux ans, le Forum organise déjà une forme de concertation avec les citoyens. Et même si sa dernière proposition n'était pas tenable pour des raisons juridiques, son porte-parole, Mathieu Bourgeois, pensait qu'on allait repartir de là. "On a amené un résultat, après un cahier des charges citoyens et un travail avec des experts architectes et urbanistes. Et tout à coup, on nous dit que ce n’est pas possible, qu’on nous met dehors… Ce n’est pas de la démocratie participative, ça !"

De plus, la nouvelle procédure manquerait de transparence. On ne sait pas comment les participants seront choisis. Ils devront garder le silence. Le Forum menace de retirer son soutien si on ne revient pas à une formule plus ouverte.

Les autorités, elles, défendent ces Ateliers urbains. "Oui", pour l'échevin Ecolo Arnaud Gavroy, c'est la meilleure formule parce qu'elle représente mieux la diversité d'opinions et parce qu'elle évitera aux idées d'être récupérées pendant la campagne électorale. "Si on commence à faire des communications après chaque réunion, le groupe des 40 personnes va être pris en otage. C’est là tout le pari du processus : on sera peut-être moins sur des réactions à chaud, brutes et clivées, mais au moins on donne toutes les chances à ce processus ! Et à ce titre, il faudra peut-être faire quelques concessions…"

Les conclusions des Ateliers ne seront remises qu'après les élections, la future majorité sera libre d'en tenir compte, ou pas.