Le Parc de Bruxelles sera entièrement rénové sur trois ans - © Tous droits réservés

Pendant tout le week-end, les quatre énormes chapiteaux de "Eat ! BRUSSELS" occuperont les grandes allées du parc de Bruxelles. A l’intérieur, des dizaines d’exposants présenteront leurs produits gastronomiques avec dégustation de vin.

La semaine prochaine ce sera au tour de la fête de la BD, après de Bucolic Brussels. Le problème est que pour installer ces infrastructures imposantes, il faut des remorques et des camions.

Nous avons rencontré Luc Loxhay, le responsable du parc. Pour lui, le mauvais état des chemins et des pelouses est causé par ce balai incessant d’événements et de véhicules. "Regardez cette pelouse", indique-t-il. "Nous l’avons déjà refaite trois fois en cinq ans et actuellement, il n’y a plus rien. Nous avons juste de la terre damée tellement le passage est important. Il y a trop d’événements l’un derrière l’autre ce qui fait une accumulation… Les premiers commencent au mois d’avril et les derniers se terminent, avec un petit peu de chance, fin octobre". Le maître d’orchestre du parc s’inquiète également pour les arbres. "Les grands arbres âgés de cinquante ou soixante ans souffrent de plus en plus. Les troncs sont parfois percutés, les branches arrachées… Quand on devra les remplacer par des plus jeunes ce ne sera plus la même chose", explique-t-il.