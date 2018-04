Le parc d'aventure et de jeux de rôles "Sortilège" fête ses 20 ans

Le parc fête ses 20 ans

Après Ostende, la Roche-en-Ardenne et Thuin, le parc Sortilège posait ses bagages, il y a 10 ans, à Bruxelles dans un terrain prêté par la ville, dans le Val du Bois des Béguines. Chaque année, au mois d’avril, c’est l’ouverture, et ce mercredi, les visiteurs étaient une bonne centaine.

Pour nous, le plus important, c’est l’échange humain

"L’origine du succès, c’est la simplicité, la non-commercialisation du concept. On voulait emmener les gens dans une magie et dans un univers qu’ils n’ont pas l’habitude de connaître. Pour nous, le plus important, c’est l’échange humain, le contact qu’il y a entre les visiteurs et les animateurs ", confie le gérant du parc et frère du créateur, Vincent Dallemagne.

Ce parc unique en Belgique occupe une vingtaine d’hectares pour une aventure d’environ trois heures et demie.