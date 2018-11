Le PAM Expo de Court-Saint-Etienne fera peau neuve en 2019

Le conseil communal de ce lundi soir doit approuver le cahier des charges de ces travaux, subsidiés par la Province du Brabant wallon. Elle a débloqué une enveloppe d'un peu plus d'un million d'euros.

Pour y faire quoi ?

200.000 euros environ ont déjà servi à remettre les lieux en conformité avec les nouvelles normes incendies.

Les travaux, qui devraient commencer en février, consisteront en une rénovation du sol, de l'électricité, des sanitaires... et une amélioration de l'isolation acoustique intérieure.

Il faut dire que l'ancien Parc à Mitrailles (PAM) a été reconverti en hall polyvalent il y a déjà 20 ans. Et qu'au cours de ces années, il s'est imposé comme un lieu incontournable pour organiser foires et salons, sa vocation principale. Il accueille à présent entre 20 et 25 événements par an, dont les festivals Unisound et Jivazik, mais ambitionne d'encore développer son principal core business grâce à ces améliorations de son infrastructure.

Reste à voir comment ces travaux vont cohabiter avec l'agenda déjà bien rempli du PAM Expo. Chaque phase des travaux devrait en principe pouvoir être intercalée entre les différents événements. Le tout devrait être fini avant la fin de l'été, ce qui tomberait plutôt bien vu que c'est en automne et en hiver que les lieux sont le plus sollicités.