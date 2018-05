Alerte à la bombe à Mons: le personnel des Cours de Justice a pu réintéger les bâtiments, pas celui de la rue de Nimy

La Police a indiqué attendre la brigade canine et, plus précisément, le chien qui doit être acheminé de Bruxelles pour fouiller le "vieux" palais de justice de la rue de Nimy. Comme le canidé n'est pas attendu avant 14 heures et que l'ensemble du palais doit être fouillé, les personnes qui occupaient les locaux ne pourront pas réintégrer les lieux avant le milieu d'après-midi voire plus tard.

Par contre, la police a donné le feu vert pour qu'ils réintègrent leurs locaux aux membres du personnel du bâtiment de la rue des Droits de l'homme, il n'était, semble-t-il, pas visé par l'alerte.

Les palais de justice de Mons, celui de la rue de Nimy ainsi que les Cours de Justice de la rue des Droits de l'homme ont été évacués ce vendredi vers 12h20 en raison d'une alerte à la bombe.

Un périmètre de sécurité a été dressé sur une cinquantaine de mètres autour des deux sites.

Si du côté de la rue des Droits de l'homme, le personnel est rentré, du côté de la rue de Nimy, les magistrats et le public sont toujours dehors. Il en est de même pour les commerçants et les clients des environs.