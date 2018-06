Le nouveau schéma d'attractivité commerciale de Namur est connu

Le Service d'Étude en Géographie Économique Fondamentale et Appliquée (SEGEFA) de l'ULg a présenté ce mardi les résultats de son étude concernant le schéma d'attractivité commerciale de Namur, qui lui a été commandée en juin 2016 par la ville. L'offre commerciale devrait être renforcée de 27.500 m² à l'horizon 2025 (au sens du décret sur les implantations commerciales): 18.000 pour le centre-ville, 5.000 pour Belgrade et 4.500 pour Suarlée.

Selon Gwénaël Devillet, directeur du SEGEFA, "le centre de Namur est la première destination d'achat du bassin de consommation et constitue un des principaux centres d'agglomération en Wallonie, mais son attractivité diminue car il est aujourd'hui fortement concurrencé, que ce soit au niveau interbassins (Louvain-la-Neuve, Marche-en-Famenne, Libramont), intra-bassin (Fosses-la-Ville et Andenne notamment) ou intra-communal en matière d'équipement semi-courant léger".

Alimentaire et semi-courant lourd

L'option préconisée par le SEGEFA dans le centre-ville reste la construction d'un centre commercial qui devrait s'étendre sur 18.000 m². Pour Gwénaël Devillet, "c'est primordial en vue renforcer l'attractivité de Namur en tant que pôle commercial régional". Selon lui, "l'important est de limiter la taille de ce centre commercial et qu'il soit ouvert sur l'extérieur, de manière à ce que sa fréquentation ait aussi des répercussions positives pour les autres commerçants, notamment ceux situés rue de Fer, dont le piétonnier constitue une vraie valeur ajoutée". Il insiste également sur la complémentarité des commerces, l'objectif étant "d'attirer des enseignes qui ne sont pas encore installées à Namur".

La vraie nouveauté apportée par l'étude du SEGEFA concerne Belgrade et Suarlée, où le surface commerciale devrait croître de respectivement 5000 et 4500 m². A Belgrade, l'ancien site de la Direction Immatriculation des Véhicules (DIV) apparaît comme le lieu idéal pour développer l'offre qui devrait se concentrer sur l'alimentaire et le semi-courant lourd (voitures, articles de sport, meubles, électroménager...). Du coté de Suarlée, le SEGEFA préconise uniquement l'implantation de commerces spécialisés dans le semi-courant lourd.