Le nouveau recyparc de Dour rouvre ses portes ce mardi après un an de travaux

Le recyparc de Dour rouvrira ses portes ce mardi 21 septembre après un an de travaux. La capacité d'accueil sur le site a été considérablement augmentée et la mobilité à l'intérieur et autour du parc a été améliorée. Le projet de renouvellement a été mené en collaboration avec la commune de Dour, a indiqué l'intercommunale Hygea dans un communiqué. Le recyparc de Dour avait fermé ses portes en septembre 2020.

Hygea a acheté une parcelle de terrain de 500 m2 pour l'agrandissement du recyparc, qui pourra désormais accueillir des déchets supplémentaires, notamment les déchets de plastiques durs, les verres plats et les pneus usagés. L'extension du recyparc dourois permettra également d'accueillir les petites et moyennes entreprises (PME). Les PME qui souhaitent accéder aux recyparcs doivent au préalable remettre un dossier qui est soumis à l'acceptation de l'intercommunale. Par ailleurs, elles doivent également faire l'acquisition d'une carte d'accès payante, a souligné l'Hygea.

Les biens réutilisables

Sur le plan de la mobilité, une voirie d'attente a été aménagée le long de la route d'accès pour éviter la formation de files. Une "voirie de refus" a également été créée à l'intérieur du recyparc pour guider vers la sortie les citoyens avec des déchets non-conformes ou sans carte d'accès. Le nouveau recyparc est, par ailleurs, équipé de deux conteneurs spécifiquement réservés à la collecte de biens réutilisables, qui sont récupérés et reconditionnés par le CPAS de Mons afin d'être mis en vente dans ses magasins locaux. Un système de vidéosurveillance a été installé au sein du recyparc afin d'éviter les vols. Le montant total des travaux s'élève à environ 1.300.000 euros dont environ 800.000 euros sont subsidiées par la Région wallonne.

L'intercommunale Hygea a indiqué que ses 22 recyparcs accueillent aujourd'hui près de 800.000 visiteurs par an et permettent de collecter plus de 100.000 tonnes de déchets triés. Un programme de redynamisation de ces recyparcs, subsidié par la Région Wallonne, a été lancé. Le recyparc de Frameries a ainsi été totalement renouvelé en 2018, celui de Dour en 2021. Le nouveau recyparc de Soignies sera inauguré dans les prochaines semaines. Le recyparc de Manage subira d'importants travaux en 2022.