Le nouveau "Phare" d'Andenne ouvre au public ce mercredi

C'est un projet d'envergure qui arrive enfin à son terme dans la cité des Ours. Après un retard dû au coronavirus le "Phare" le nouveau pôle culturel et touristique de la ville d'Andenne accueille ce mercredi ses premiers visiteurs. Le bâtiment a été complètement rénové. Il accueille désormais la bibliothèque communale, les musées de la céramique et de la grotte préhistorique Scladina et l'office du tourisme d'Andenne.

Si les musées n'ouvriront qu'à la mi juillet dans une nouvelle scénographie, la bibliothèque et l'office du tourisme sont désormais ouverts au public. Juste à temps pour accueillir les visiteurs avant les vacances. Valentine Evrard, la responsable de l'office du tourisme d'Andenne nous a décrit ses nouveaux locaux ce mercredi dans l'émission matinale de Vivacité Namur.