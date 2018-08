Le nouveau palais de Justice de Namur se fait attendre, alors que l'ancien se délabre

Où en sont les travaux du futur palais de Justice ? C’est la question que se posent de nombreux Namurois. Une première phase de démolition et d’aménagement en sous-sol a eu lieu, il y a un an et demi, début 2017. Depuis lors, plus rien. Le dossier stagne pendant que la justice s’impatiente.

Les premières pierres du nouveau palais de justice de Namur devaient être posées cet été. Mais il suffit de passer par le quartier des casernes pour constater que c’est loin d’être le cas. Et pour cause, l’appel d'offre qui doit désigner le promoteur en charge du chantier n’existe toujours pas. Le président du tribunal de première instance de Namur, Dominique Gérard, s’en inquiète... "On ne m’a jamais dit qu’il y avait eu un blocage sur le plan politique, dans le sens où le dossier était passé en Conseil des ministres et avait été reconnu comme prioritaire."

Le dossier est entre les mains de l’inspecteur des finances de la Régie des Bâtiments, l’administration fédérale en charge du projet. "Il y a manifestement quand même un petit souci puisqu’ils demandent un avis à l’insu des comptes nationaux. D’habitude, l’inspecteur des finances ne demande pas cet avis-là."

Un montage financier un peu particulier

Selon le Président du tribunal de 1ère instance, le montage financier un peu particulier décidé par le gouvernement pourrait être en cause. "C’est un projet qui se fait par marche de promotion, à savoir de faire appel à un promoteur privé qui va construire le bâtiment et qui va le louer à l’État."

En attendant, le palais actuel n’est plus conforme. Selon Dominique Gérard, la justice travaille dans des conditions épouvantables. "Ce qui est profondément pénible, c’est que chaque fois qu’il y a problème, on me répond : 'On ne va quand même pas faire de réparations à Namur puisqu’on va changer de bâtiment'. Oui, mais ça fait des années qu’on me dit ça."

Au stade actuel, on parle d’un début de construction à l’été prochain pour une durée de 3 ans. Pas de déménagement en vue avant 2022 donc pour la justice namuroise.