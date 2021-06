Le nombre de plaintes contre des policiers a connu une forte hausse l'an dernier

C'est le journal flamand De Tijd qui en parle ce mardi matin : 3112 plaintes ont été déposées contre des policiers en 2020. Soit près de 500 en plus que l'année précédente.

Les plaintes déposées devant le comité P, en charge du contrôle des services de polices en Belgique, sont donc en hausse de 15%. Et c'est la Zone Bruxelles-Capitale Ixelles qui a été la plus visée avec 229 plaintes (7% du total). Selon le comité P, cette première place bruxelloise se justifie à cause du grand nombre de manifestations que la zone a dû gérer.

Ces plaintes au comité P couvrent différents aspects du travail policier. Cela va d'une intervention jugée inefficace à des violences excessives avec coups et blessures.

Pourquoi ont-elles fortement augmenté l'an passé ?

Sans surprise, c'est sans doute un effet du confinement et des contrôles qui ont été menés pour le faire respecter. Le port du masque donc, le respect de la distanciation sociale entre les personnes ou encore le contrôle des lock-down party, ces fêtes clandestines.

A noter qu'après examen, pour 7 plaintes sur 10 (70% donc l'an dernier), aucune plainte individuelle ou organisationnelle n'a été identifiée contre les policiers, indique encore le Tijd ce matin.