"Le Nid Colas" a été inauguré grâce au legs de Nicolas Dehut: "Une crèche près de chez soi, ça change la vie"

Une nouvelle crèche a été inaugurée vendredi dans l'entité de la Louvière, à Maurage. Un projet pensé et financé par un habitant du village, décédé il y a 10 ans, qui a décidé de léguer tout son patrimoine à la création de ce lieu pour les enfants. Nicolas Dehut était un agriculteur de Maurage qui a décidé de créer un fonds à la fondation Roi Baudouin pour les oeuvres sociales du village.

Le fonds Nicolas Dehut a financé l'intégralité des travaux de construction et d'aménagement de cette crèche pour un total de près de 2, 5 millions d'euros. Pour le remercier et lui rendre hommage, une plaque commémorative avec son image a été placée à l'entrée de la crèche... qui s'appelle "le Nid Colas".

A l'heure où les crèches manquent, les parents sont évidemment ravis, comme Murielle, qui vient y chercher son petit fils Yoni. Avant la création de cette crèche à Maurage, elle perdait au moins une heure tous jours sur la route pour le reprendre dans autre établissement: "Il y avait seulement une place sur Mons, donc tous les matins, c'était la grosse navette et un aller-retour dans le mauvais".

Avoir une crèche près de chez soi, cela change aussi la vie de Christelle, la maman de Robin: "Ca me permet d'avoir certaines facilités, et même un certain équilibre avec mon travail, parce que je suis à un saut de puce de la maison, et ça me permet d'avoir une certaine proximité, je fais du télétravail et s'il y a le moindre souci, je peux venir chercher mon bébé."