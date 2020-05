Le Musée L rouvre ses portes à Louvain-la-Neuve: "Il faudra du temps avant que chacun ne reprenne ses habitudes"

Après les écoles, le monde culturel entame son déconfinement. On ne parle pas encore de spectacles ni concerts, non, mais les musées peuvent à nouveau accueillir des visiteurs ce matin, à condition que les précautions d’usage soient respectées.

"Ici, le musée est ample, explique Anne Querinjean, la directrice. Il faut venir sans crainte, vraiment. La distanciation sociale est tout à fait possible : 30 visiteurs pour une plage de deux heures, et après quinze minutes de battement… Vous avez tout à fait le loisir de vous poser."

C’est le cas du Musée L, à Louvain-la-Neuve. Et le musée de l’UCLouvain est prêt pour cette journée importante : billetterie en ligne, réservation obligatoire, comme le port du masque et le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée. Vous pouvez vous rendre au musée en famille, mais les groupes hétéroclites ne sont pas autorisés pour éviter la propagation du virus.

Se poser, pour contempler, découvrir et s’instruire… L’équipe du musée était impatiente de renouer ce contact avec le public, mais elle ne s’attend pas à un très grand nombre de visiteurs les premiers jours. "Quand le bouche à oreille va fonctionner, quand on va voir que ça se passe bien, sans doute que cela contribuera à faire venir le public. Mais c’est vrai qu’il y aura probablement un peu temps avant que chacun reprenne ses habitudes… Et puis, de toute façon, la grande foule n’est pas spécialement souhaitable pour avoir de bonnes conditions de visite. Nous, on a toujours visé la qualité."

Et pour que la culture soit accessible au plus grand nombre, la visite du Musée L sera désormais gratuite le premier weekend du mois, pas seulement le premier dimanche. Mais toujours sur réservation.