Le musée Kanal ouvre son Usine de Film amateur aux enfants du quartier

Le Musée Kanal, l’ancien garage Citroën Yser, est dédié à l’art contemporain. Depuis le début, il annonçait le souhait de vouloir s’ouvrir aux habitants du quartier en jouant un rôle d’intégration par la culture.

Des enfants de la maison de quartier Heyvaert, à Molenbeek, viennent de s’y rendre pour tester "l’usine de film amateur".

Dans un décor digne des grands studios hollywoodiens, les enfants se sont installés dans une voiture pour une scène de leur film.

Guidés par une médiatrice, ils apprennent à jouer un rôle et à filmer. Mais, avant de passer à l’action, ces enfants âgés entre 6 et 8 ans ont dû choisir un titre, établir un scénario ou encore se répartir les rôles.

Ce n’est cependant pas facile de coordonner des participants aussi jeunes.

Léa, la médiatrice à l’Usine de Film Amateurs reconnaît que, habituellement, ils demandent "des enfants plus âgés pour cet atelier parce que le processus est compliqué. Ils doivent rester assis et beaucoup réfléchir. Mais, on s’adapte. Et, c’est chouette aussi."

À côté de son rôle culturel, le musée Kanal veut jouer un rôle social à Bruxelles. Yves Goldstein, directeur de la Fondation Kanal précise que "si on a créé Kanal avec un "K" au lien d’un "C" c’est pour dire que la culture devait être un véritable levier de vivre-ensemble. Si ce lieu n’est pas approprié par les Bruxellois et tous les quartiers environnants, ce sera un échec."

Ouvert à tous, l’activité Usine de Film Amateur est accessible jusqu’en juin 2019.