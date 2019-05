Le Musée Hergé fête ses 10 ans et se cherche de nouveaux visiteurs

Le Musée Hergé, à Louvain-la-Neuve, fête ses 10 ans !

Installé dans un bâtiment contemporain conçu par le célèbre architecte Christian de Portzamparc, le musée retrace la vie du maître de la bande dessinée, mais aussi, l’ensemble de son œuvre dont « Les Aventures de Tintin ».

Pour ce 10e anniversaire, une sculpture de l’artiste flamand Tom Frantzen a été inaugurée ce mercredi devant le site. Elle représente Hergé assis sur une pile d’albums, en train de dessiner, en compagnie de son chat et de ses célèbres complices Tintin et Milou.

Attirer davantage

100.000 visiteurs par an, c’était l’objectif initial du Musée Hergé. Mais le projet a décollé plus lentement que prévu. Au point que l’an dernier, le déficit cumulé dépassait 6 millions d’euros. Aujourd’hui, selon les gestionnaires du projet, les choses s’améliorent.

« Nous enregistrons 80.000 visiteurs par an et c’est une belle évolution », souligne Anne Eyberg, directrice. « Depuis un an, la progression est notoire. Nous avons multiplié les synergies avec des événements organisés dans la ville. Nous avons développé les animations au travers des premiers dimanches du mois. Nous organisons par exemple des concerts, des jeux pour les enfants, des événements familiaux. Les familles, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Et de plus en plus, nous travaillons avec divers partenaires. Louvain-la-Neuve est une ville qui bouge. Nous avons des visiteurs du monde entier ».

Pour Nick Rodwell, époux de la veuve d’Hergé et administrateur du Musée, « il faut toutefois viser plutôt la qualité que la quantité. Le musée n’est pas à Bruxelles (où il est pus facile de capter les visiteurs). Mais nous sommes cependant ravis d’être ici ».

Pari sur l’avenir

Pour augmenter son pouvoir d’attraction, le musée mise notamment sur une offre mieux adaptée à l’accueil de nouveaux publics ; comme les Chinois qui seront bientôt plus nombreux dans la cité estudiantine vu le projet d’incubateur.

« Nous travaillons avec les fédérations de tourisme. Nous développons par exemple des audioguides en chinois. Nous mettons en exergue l’album de Tintin Le Lotus Bleu. Nous le constatons déjà, les Chinois (hommes d’affaires et touristes) sont déjà plus nombreux ». Le Musée séduit d’ailleurs des touristes du monde entier.



Pour souffler ses 10 bougies, le Musée Hergé ouvre ses portes au public, gratuitement, ces samedi 25 et dimanche 26 mai.