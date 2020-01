Le musée Félicien Rops va s'agrandir, une bonne nouvelle pour le rayonnement culturel namurois

Pour financer ce projet de 22,5 millions d'euros, la province décide de vendre 17 de ses bâtiments situés dans le centre de Namur. Elle espère en obtenir 18 millions d’euros grâce à des ventes de gré à gré via ses services. Il y a plusieurs mois, des annonces sont mises en ligne sur un site internet de vente immobilière. Une séance d’information rassemble même de nombreux acquéreurs intéressés au mois de décembre. C’est que certains bâtiments ont une importante valeur architecturale et financière.

Le musée Félicien Rops va pouvoir s’étendre prochainement. La maison mitoyenne, située au numéro 10 de la rue Fumal, vient d’être achetée par le fonds Tilmon de la Fondation Roi Baudouin pour un montant de 475.000 euros. Ce mécène culturel compte le mettre à terme à la disposition de l'asbl Les amis du musée Rops. En 2019, le musée a reçu la visite de 23.000 personnes. L’ambition est d’accueillir encore plus de touristes et d’amateurs du peintre et graveur namurois à l’avenir.

Une excellente nouvelle pour la culture dans la capitale wallonne

Après le Delta, la province va pouvoir encore investir un peu plus dans la culture. "C’est une mission très importante pour nous", explique Jean-Marc Van Espen Député-président. "La culture et les musées sont primordiaux pour nous. On est très content de cette opération. C’est nous qui gérons le musée. Nous nous réjouissons de pouvoir nous étendre et d’occuper à terme ce nouvel espace. Il permettra de mieux mettre en valeur nos collections et d’accueillir des bureaux administratifs".

Il faudra néanmoins attendre l’inauguration officielle de la Maison administrative provinciale. À ce moment-là, le personnel pourra être transféré à Salzinnes. Le bâtiment sera alors vidé. Et il sera alors temps d’envisager des travaux d’extension. Jean-Marc Van Espen a déjà des idées… Le rêve d’un agrandissement est devenu réalité… Reste à imaginer comment étendre ce qui deviendra un haut lieu de la culture à Namur, c’est l’ambition.