Le musée d'art contemporain Kanal-Centre Pompidou ouvre ce samedi: petit avant-goût...(photos et vidéos)

Le garage Citroën, structure emblématique du patrimoine urbain bruxellois. L'endroit, acheté par la Région en octobre 2015, servira d'écrin original pour le dernier né des musées bruxellois. De style moderniste, le plus grand garage d'Europe sera dorénavant le Kanal- Centre Pompidou.

Le musée d'art contemporain ouvrira ce samedi 05 mai. La directeur du musée national d'art moderne (Beaubourg) de Paris - dit aussi "Centre Pompidou", Bernard Blistène, a jeté son dévolu sur l'ancien garage. Un projet qui a maintenant son bureau d'architectes et où les travaux vont commencer. Bernard Blistène est plus qu'enthousiaste.

Mais dans les immenses halls et hangars métalliques ne resteront pas vide. Une exposition, nommée "Kanal brut", est en ce moment en train d'être montée. C'est dans le cadre d’un partenariat de 10 ans conclu entre le Centre Pompidou et la Région Bruxelles-Capitale, la Fondation Kanal, que l’exposition se tiendra du 5 mai 2018 au 7 janvier 2019. Ce qui réjouit aussi le directeur de Beaubourg:

L’objectif est d’occuper les lieux avant les grands travaux de transformation. Dix artistes bruxellois ont en outre été conviés à cette occasion. Kanal Brut proposera aux visiteurs installations, projections, sculptures et autres objets de design. Tout l'espace du garage devrait être dédié à l'art.

Les curieux pourront notamment s'amuser sur une "Usine de films amateurs". Michel Gondry, le réalisateur de Dans la peau de John Malkovitch ou encore Eternal Sunshine of the Spotless Mind, propose cette installation. Chaque visiteur sera invité à créer un film de A à Z en un temps record, dans un studio de cinéma reconstitué. Trois heures plus tard, l’amateur sortira avec un DVD de son film en poche. Ariane Rousselier, la directrice de ce projet, nous fait la visite: