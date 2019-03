Le Musée africain de Namur veut regarder notre passé colonial en face

"La période est mûre pour repenser en profondeur notre regard sur les colonies".

François Poncelet, le conservateur du Musée africain de Namur, annonce la mue d'une institution créée il y a plus de 100 ans par des coloniaux. En octobre prochain, le musée fermera ses portes pour quatre ans. Le bâtiment des casernes sera rénové et agrandi pour développer une nouvelle scénographie.

Les occidentaux "civilisés" et les peuples de "sauvages"

Il est vrai que la présentation actuelle des collections est plus que vieillotte. Les bustes de Léopold 2, les lances des guerriers africains, les masques de bois et les panthères empaillées trahissent une certaine idée des colonies : celle des occidentaux qui ont "civilisé" des peuples sauvages. Même si des efforts évidents ont été faits ces dernières années. "Nous racontons déjà l'indépendance, explique François Poncelet, au travers notamment d'une statue du premier président du Congo Joseph Kasa-Vubu. Et récemment nous avons acheté un portrait de Patrice Lumumba qui sera évidemment exposé dans le musée rénové."