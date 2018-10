Le MR namurois a la gueule de bois: il a perdu presque toutes ses "citadelles"

Globalement, les résultats des élections ne sont pas très bons pour le MR. Et ils sont même particulièrement mauvais en province de Namur où le parti réformateur a perdu dimanche soir presque toutes ses citadelles : Dinant, Ciney, Rochefort...

Tour d'horizon d'une débâcle

Le MR namurois a la gueule de bois. Richard Fournaux n'est plus bourgmestre de Dinant ; Jean-Marie Cheffert n'est plus bourgmestre de Ciney ; et François Bellot n'est plus bourgmestre de Rochefort. C'est beaucoup en une seule soirée électorale.

A Namur-ville, la liste emmenée par Anne Barzin a aussi réalisé un mauvais score : le MR a perdu 4 sièges au conseil communal, et devient seulement le quatrième parti de la ville derrière le cdH, le PS et Ecolo. Le MR parvient cependant à rester au pouvoir grâce à un accord de majorité reconduit avec les Humanistes et les Verts. Mais il est clair que les réformateurs pèseront moins dans le nouveau collège dirigé par Maxime Prévot.

Le MR se console à Jemeppe-sur-Sambre, où la députée Stéphanie Thoron a retrouvé son poste de bourgmestre aux dépens de Joseph Daussogne. Mais c'est une maigre consolation pour un MR namurois, décidément, en très petite forme.