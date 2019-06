Le MR dénonce des négociations précipitées pour former un gouvernement à Bruxelles

Gouvernement bruxellois : le PS tend la main - JT 13h - 14/06/2019 On est en bonne voie pour former un gouvernement en Belgique. On ne parle pas du fédéral où ça semble très compliqué, on va y venir. Là, où les choses semblent se décoincer un peu, c'est à Bruxelles. Le PS lance une invitation à Ecolo et à Défi pour négocier la formation d'une majorité. On essayera de savoir, dans un instant, quelle réponse a été donnée à cet appel du PS. Mais en attendant, ce qui est certain, c'est que ça crispe un peu ceux qui ne sont pas autour de la table, comme le PTB et le MR.