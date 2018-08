Le MR de l'arrondissement d'Arlon a bouclé sa liste pour les provinciales 2018

La liste est emmenée par Xavier Kroell, conseiller communal à Arlon et conseiller provincial sortant. On y retrouve aussi Bernard Bailleux, conseiller communal d'Aubange ; ou encore une nouvelle venue en politique, Sabine Courtois de Martelange.

On notera aussi la présence de Gérard Mathieu, de Habay, qui change donc d'arrondissement. "C'est un peu le mercato, comme en football. On a transféré Gérard Mathieu de l’arrondissement de Virton sur celui d’Arlon. Gérard est là pour nous aider, nous apporter son expérience. C’est aussi un gros faiseur de voix. On attend beaucoup de lui."

Xavier Kroell parle d'une liste équilibrée. Quant aux grandes lignes du programme : "Il s’agit des grandes thématiques provinciales : la culture, la santé, l’agriculture, la fiscalité, l’environnement, le tourisme… Tous des thèmes qui animent jour après jour le conseil provincial ; des thèmes pour lesquels on a envie que ça bouge, que ce soit dynamique. On a envie d’avoir des projets bien ficelés et concrets".

Leur ambition pour le 14 octobre ? "Garder les deux sièges sur l’arrondissement d’Arlon, augmenter notre score électoral et le nombre d’électeurs captés."