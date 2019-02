Le MR bruxellois critique le montage financier du futur musée Kanal

210 millions d’euros sont nécessaires pour transformer l'ancien garage automobile Citroën en véritable musée d'art contemporain. Pour boucler ce budget, la Région de Bruxelles-Capitale compte sur un financement venant du fédéral à hauteur de 75 millions.

Tout cela, c'est bien et beau, estime le député d'opposition MR Gaëtan Van Goidsenhoven, sauf qu'il n'y a encore rien de concret. Ni au niveau argent, ni au niveau des œuvres qui seront montrées.

"Nous demandons – et je le demande à titre personnel en tant que député – d'avoir une vision claire de l'évolution du projet. On nous dit par exemple qu'il y aura de grandes collections privées qui vont venir s'adjoindre… Mais quand on demande plus de précisions, on n'a pas de réponse ! Il en va de même pour le coût du projet également. Il est pourtant intéressant de savoir comment les choses vont évoluer ; comment les discussions importantes pour supporter le coût de l'institution vont pouvoir être encadrées… Il s'agit quand même de l'argent des Bruxellois, via leurs impôts (…) Je leur reproche donc un manque de transparence et le fait que – manifestement – tout n'est pas clairement exposé lorsqu'on leur pose des questions."