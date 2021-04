Le moratoire sur les expulsions locatives prend fin samedi à Bruxelles

Il n'y aura pas de nouvelle prolongation du moratoire sur les expulsions de logements appliqué et reconduit à plusieurs reprises depuis octobre dernier, a-t-on appris vendredi auprès du cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort.

Le moratoire prendra donc fin samedi, le 24 avril, à la dernière échéance fixée.

Le point a été abordé jeudi lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement bruxellois.

La Région, comme le Syndicat des propriétaires et co-propriétaires, attendaient vendredi encore l'issue d'un jugement en référé sur un recours de cette organisation contre le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort dans le contexte de la dernière prolongation en date. Le SNPC se fait le relais de nombreuses plaintes quant à l'impact du moratoire sur le niveau des impayés et l'organisation des expulsions qui nécessitent une coordination des huissiers et des services de police.