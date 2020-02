Le monde politique wallon réagit à la restructuration chez GSK: "séisme", "coup rude pour l'emploi"

GSK: 720 emplois menacés, procédure Renault enclenchée - 05/02/2020 Un maximum de 720 emplois perdus dont 595 cadres et 125 employés, c’est ce qu’il ressort du conseil d’entreprise extraordinaire tenu ce mercredi chez GSK. Il s’agit d’emplois dans les départements des opérations de la recherche et développement, de la fabrication et du service qualité, ainsi que les fonctions globales de support de l’organisation Vaccines en Belgique. Cela représente 8% des emplois du groupe pharmaceutique en Belgique. Aussi, quelque 215 contrats temporaires ne seront pas renouvelés. Un plan Renault prévu pour les licenciements collectifs est lancé. La phase de consultation devrait être lancée dans les prochains jours.