Le ministre Willy Borsus valide la création d'un nouveau quartier à Gembloux

Le ministre wallon de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), a approuvé le périmètre de remembrement urbain (PRU) visant à encadrer le développement d'un nouveau quartier à proximité de la gare de Gembloux, a-t-il indiqué mardi.

Le PRU est positionné au nord-est de la gare et s'étend sur 16,7 hectares. Actuellement, le site est principalement occupé par des entrepôts, un parking de la SNCB, des habitations, quelques services et des commerces.

Le nouveau quartier devrait accueillir quelque 1.200 logements et 26.000 mètres carrés de services (horeca, commerces de proximité, bureaux...). Les activités existantes en partie nord du site ne seront pas impactées, assure le ministre.

"Nous avons tenu à cadrer la densification de la zone via un programme mixte raisonné, tout en revalorisant une friche industrielle", a souligné Willy Borsus. "Ce projet est très important pour Gembloux et pour la Région car il vise à redéployer le quartier de la gare en vue de créer un quartier idéalement localisé, proche d'un pôle multimodal et d'équipements. Cela s'inscrit dans notre volonté de réhabiliter 100 hectares de friche par an en redéployant des quartiers stratégiquement situés au coeur des centres urbains", a-t-il ajouté.