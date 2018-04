Le ministre Pascal Smet perd sa cheffe de cabinet adjointe qui rejoint Rudi Vervoort

Le ministre bruxellois Pascal Smet (SP.A) perd une de ses chefs de cabinet adjoints. Tina Martens, en poste depuis 2014 et les dernières élections régionales, a décidé de quitter l'équipe du socialiste flamand. Un départ avec fracas? Officiellement, personne ne veut confirmer. Mais en coulisses, on parle de tensions. Tina Martens "n'en pouvait plus de travailler avec Pascal Smet", dit une source.