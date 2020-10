Le ministre flamand de l'enseignement lorgne vers les écoles francophones de la périphérie

L’annonce n’a pas manqué de faire lever quelques sourcils ! C’était il y a trois semaines, le journal De Standard faisait écho au souhait de Ben Weyts, ministre N-VA de l’enseignement dans le gouvernement flamand. Celui-ci annonçait vouloir envoyer des enquêteurs flamands dans les 10 écoles francophones de la périphérie bruxelloise. Pour quoi faire ? Pour y vérifier que les fondamentaux de l’enseignement flamand y étaient bien enseignés. Une idée qui n’a pas plu a tout le monde côté francophone et notamment à Linkebeek où l’échevin de l’enseignement n’entend pas laisser faire. Pour le MR, Damien Thiéry, il existe à Linkebeek une école communale néerlandophone et une autre francophone. Elles cohabitent sans difficulté et relèvent naturellement de leur inspection scolaire respective. Un scénario qui se répète dans chacune des 10 écoles francophones situées dans les six communes à facilité, autour de Bruxelles.