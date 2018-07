Le Microsoft Innovation Center veut aider des agriculteurs à tirer profit du numérique

Le Microsoft Innovation Center de Mons a lancé, à l'occasion de la Foire agricole de Libramont, un appel à candidatures en vue d'un programme d'accompagnement à la découverte des possibilités et opportunités du numérique dans le monde agricole.

Ce "Digital Boostcamp agriculture", qui s'adresse donc uniquement à des professionnels de l'agriculture (éleveurs, cultivateurs, maraîchers...), est organisé après trois précédents "Digital Boostcamp" qui avaient alors été ouverts à des acteurs de tous secteurs.

Le but de ce programme est d'éveiller les participants aux opportunités du numérique. "Les agriculteurs voient les outils pratiques qui existent comme la robotique, les drones, les tracteurs intelligents, les capteurs... On en parle beaucoup. Mais l'idée est qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent grâce au numérique se connecter à leurs clients ou à d'autres clients et marchés. On veut leur apporter cet angle d'approche", explique Xavier Bastin, directeur du Microsoft innovation center. "On sait que la rentabilité est l'une des difficultés dont souffrent les exploitations agricoles. Or, un des éléments clef de la rentabilité, c'est le client", ajoute-t-il.

Les agriculteurs manquent aussi de temps et la conviction du MIC, c'est que le numérique peut leur faire gagner pas mal de temps, "même s'il faut d'abord investir un peu de temps" pour se familiariser au numérique.

Le programme est ouvert à 12 agriculteurs maximum et s'étalera de début novembre prochain à mars 2019, à raison de 10 sessions d'une demi-journée.

Le "Digital Boostcamp agriculture" bénéficie du soutien de la stratégie "Digital Wallonia" et de la collaboration de plusieurs acteurs du monde agricole, comme l'Union des agricultrices wallonnes. L'appel à candidatures sera clôturé mi-octobre.