Le métro Nord verra-t-il le jour ? Le MR bruxellois commence à en douter

Les Réformateurs sont des ardents défenseurs de cette solution de mobilité ; au contraire d'Ecolo qui n'a jamais cacher son opposition au projet. Or, depuis les élections communales d'octobre, la donne a changé dans certaines communes bruxelloises. D'où l'inquiétude du MR.

"On a perdu énormément de temps avec les gouvernements régionaux précédents. Et on voit aujourd'hui qu'avec un changement de majorité dans certaines communes de Bruxelles, il y a manifestement de nouvelles tentatives de blocage du dossier du métro, qui fait pourtant l'objet d'un accord entre le fédéral et la Région", nous a répondu Didier Reynders, chef de file des Réformateurs à Bruxelles et président de Beliris, le fonds fédéral qui finance le projet du métro Nord.

"J'espère qu'on va pouvoir mener ce dossier à bien mais chacun va devoir se positionner clairement, poursuit Didier Reynders. Y compris du côté d'Ecolo où il faudra dire si l'on veut vraiment avancer dans ce dossier, qui est indispensable pour améliorer la mobilité à Bruxelles, à côté de toute une série d'autres éléments de mobilité."

"Pendant dix ans, il y a eu des blocages dans ce dossier. Lorsque Ecolo participait à la Région… Maintenant, j'espère que les temps ont changé, mais je suis inquiet parce que je vois qu'en quelques semaines, il y a de nouveau des embûches dans le dossier du métro Nord, à peine les majorités ayant changé dans les communes…"