Le métro bruxellois à l'arrêt depuis 15h45 entre Gare Centrale et Schuman

Suite à la chute d'un câble de 900 volts sur les voies, le trafic du métro est interrompu entre les stations Gare Centrale et Schuman. L'incident technique s'est produit à 15h45 et la réparation pourrait prendre plusieurs heures. La STIB annonce avoir mis en place neuf navettes de bus entre De Brouckere et Schuman. Des renforts de personnel ont été requis pour guider les nombreux voyageurs vers les alternatives de surface.