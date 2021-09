Le métier de boucher attire moins alors que les offres d’emploi se multiplient

En 30 ans, les inscriptions dans la section boucherie de l’ITCA (Institut des Techniques et des Commerces Agro-alimentaires de Namur) sont passées de 420 à 90.

" Le problème c’est qu’il y a eu de nombreux scandales sanitaires et ça n’a pas rendu service au secteur ", regrette Daniel Brunin, le chef d’atelier. " Il nous faudrait une bonne émission de téléréalité autour de la boucherie pour redynamiser tout ça. C’est ce qui est arrivé pour notre section pâtisserie. Depuis la diffusion du programme Le Meilleur Pâtissier, on est passé de 20 à 80 inscrits."

Les débouchés dans le secteur de la viande sont pourtant nombreux et les conditions de travail moins rudes et moins contraignantes que dans le passé.

Dans ce contexte de pénurie, Les étudiants de l’ITCA sont régulièrement sollicités par des acteurs de la grande distribution qui n’hésitent pas à mettre les petits plats dans les grands pour les attirer. Les opportunités sont aussi nombreuses dans les boucheries artisanales qui fleurissent ces dernières années . On y engage surtout des bouchers capables de toucher à tout. " Nous sommes conscients de cette demande ", précise Daniel Brunin. " C’est pour ça que sur notre site de Suarlée, nous formons tant à la salaison qu’à la découpe ou à la charcuterie ! Nous voulons que nos élèves deviennent de vrais artisans bouchers ! Ils sont aussi de plus en plus sollicités par les clients pour des conseils voire des recettes et ils doivent pouvoir y répondre. "

A l’ITCA, tous les élèves en boucherie ont la garantie de trouver du boulot directement. Jean-Baptiste Looze a terminé sa formation de boucher et suit actuellement une année de spécialisation pour pouvoir devenir traiteur : " J’ai déjà deux amis bouchers qui me proposent du travail alors que je n’ai même pas encore terminé. C’est clair qu’il y a de nombreuses opportunités. "