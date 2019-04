Le Mémorial Waterloo 1815 se prépare à une saison touristique "new look"

Derniers préparatifs de la saison touristique - 04/04/2019 Les vacances de pâques commencent ce week-end... et avec elles, la saison touristique. Le mémorial Waterloo 1815 s'y prépare d'autant plus activement qu'il a un nouvel opérateur depuis cette année : la société française Kleber Rossillon. Pour booster la fréquentation du site, elle mise sur les animations en uniformes d'époque... Stéphanie Vandreck a assisté aux dernières répétitions des animateurs et comédiens...