Le médiateur de la STIB a traité moins de dossiers l'an dernier

320: c'est le nombre de dossiers traités par le médiateur de la STIB en 2018. C'est moins qu'en 2017 qui avait comptabilisé 427 plaintes.

En majorité pour des titres de transports

Une constante d'année en année: plus de la moitié des plaintes (185) concernent les titres de transports, à savoir un litige lié au paiement d'une amende pour non-présentation d'un titre de transport valable "qui sont parfois des fraudes réelles ou des malentendus. Et nous sommes là pour distinguer l'un de l'autre", explique Jean-Pierre Alvin, le médiateur de la STIB. Viennent ensuite 37 plaintes liés au comportement des agents de la STIB, 20 plaintes pour incommodité et violence, 16 liées au réseau, 7 à l'information fournie par la société et 4 pour les véhicules. Plus de 50 dossiers étaient hors du domaine de compétence du médiateur. "La loi prévoit que le médiateur intervient après qu'une plainte ait d'abord été adressée à la STIB. Nous intervenons en deuxième ligne. Les plaintes qui nous parviennent avant un premier recours auprès de la STIB sont donc écartés. Mais sont également hors du domaine de compétence des plaintes liées au code de la route, aux riverains qui se plaindraient de vibrations dans leurs habitations..."

Septembre est le mois le plus propice au dépôt de plaintes. "Nous constatons souvent une pointe qui correspond à la rentrée, à des petits soucis financiers de certaines personnes avec des retards pour la prise d'abonnement. Cela correspond aussi à une recrudescence des contrôles de la STIB avec des opérations à plein-temps après une période de congé."