Le matériel scolaire "spécial gauchers": nécessité ou marketing?

La rentrée approche et votre enfant est gaucher. Un casse-tête parfois pour les parents. Faut-il acheter du matériel scolaire spécifique ? La paire de ciseaux, le stylo, le carnet avec des lignes adaptées… Les magasins sont remplis de fournitures scolaires pour gauchers. Alors produit marketing ou vraie nécessité pour votre enfant ?

Matériel pour gaucher ou produit marketing ?

A peine la porte d’une papeterie louviéroise poussée, on tombe tout de suite sur du matériel scolaire pour gauchers. "Nous avons les ciseaux, les crayons et les stylos aussi !" En quoi un stylo pour droitier est différent d’un stylo pour gaucher ? Réponse de la vendeuse, Emilie : "L’emplacement pour situer les doigts est différent. Cet emplacement est mis à l’envers. C’est typique pour gaucher. Ça les aide à mieux tenir les ciseaux ou le stylo".

Le gaucher, miroir du droitier

Une explication qui peut peut-être rassurer des parents parfois inquiets de voir que leur enfant est gaucher. Mais pour l’ergothérapeute Marie France Degaute, seule la paire de ciseaux est vraiment indispensable dans la trousse d’un gaucher. "Elle permet de mieux suivre les lignes à découper. Mais que ce soit un petit gaucher ou un petit droitier, si l’enfant n’a pas de pas de problème d’apprentissage, il ne faut pas nécessairement acheter du matériel adapté. Le meilleur conseil c’est de tester et de voir ce qui peut correspondre le mieux à votre enfant."

Etre gaucher n’est pas un handicap

Il s’agit pour les parents de ne pas se précipiter sur les affaires scolaires pour gauchers. Selon les ergothérapeutes, il ne faut pas non plus en faire un problème. "Il faut surtout laisser vote enfant faire comme il le sent. Ne pas l’orienter. Ne pas en faire un gaucher contrarié. Entre 10 et 15% de la population est gauchère. Ce n’est pas une anomalie. Cette petite différence fait la richesse de chacun."

Ne pas chercher des problèmes là où il n’y en a pas. C’est le message des ergothérapeutes. On n'adapte le matériel scolaire qu’à condition qu’il y ait quelque chose qui ne va pas.