Le matériel de Virginal Paper mis aux enchères sur un site en ligne spécialisé

Surprise pour les anciens travailleurs de Virginal Paper. Ils ont appris que 300 machines et plusieurs appareils sont actuellement en vente sur le site www.clicpublic.be, un site belge spécialisé dans la vente aux enchères d’actifs d’origines judiciaires, sur base d’une décision d’un curateur. Quelques mois après la faillite, c’est un nouveau coup dur pour ces travailleurs.

Ironie du sort, c’est en recevant un mail de clicpublic.be que celui qui gère la cellule de reconversion des travailleurs a appris la nouvelle. " Je suis inscrit sur le site et ce matin en rentrant de vacances, j’ai reçu un mail comme je reçois couramment en cas de faillite, explique Philippe De Ridder. Il était mis 'si cela vous intéresse: matériel industriel à saisir. Vente: Virginal Paper'. "

Un choc pour les travailleurs

À la cellule de reconversion de Nivelles, c’est la stupeur. Certains travailleurs y croyaient encore. Mais l’annonce de la vente en ligne de ce matériel met un terme à toute espoir de reprise. " C’est la fin de tout, c’est la fin de la papeterie, c’est fini maintenant que c’est la liquidation des machines, regrette Philippe De Ridder. Pour nous c’est de nouveau de la tristesse. "

Thierry Godard a travaillé pendant plus de 38 ans dans l’usine, pour lui aussi, c’est un choc. " Des collègues ont travaillé sur ces machines. Moi j’en ai dépanné quelques unes. Oui, ce sont effectivement des équipements que nous connaissons. Pour moi, c’est toute une partie de ma vie qui s’en va et qui ne redémarrera jamais, jamais, jamais ", ajoute encore Thierry Godard.

Les créanciers avant-tout

Alors pour ces travailleurs, il reste encore le mince espoir que la vente rapporte des moyens à la curatel pour les indemnités des travailleurs. Mais pour David Mathy, de clicpublic.be, c’est peu probable étant donné le type de vente." L’objectif est de générer le plus d’argent possible. On vend ce qu’on a à vendre et le curateur met en vente ce qu’il a à vendre. Maintenant est-ce qu’on aura assez pour payer d’abord les créanciers et ensuite indemniser les travailleurs, honnêtement avec ce qu’il y a à vendre, je ne le pense pas ", indique le gestionnaire du site.

Principalement en raison du fait que le gros de l’outil de production n’appartient déjà plus à l'ancienne papeterie. Le gros matériel a été revendu à un groupe financier il y a plusieurs années à qui Virginal Paper louait le matériel ces derniers mois.

Démantèlement en cours

" Si on intervient dans ce genre de dossier plus industriel, c’est qu’il n’y a plus d’espoirs de reprise, que le curateur n’y croit plus, ni les anciens dirigeants des sociétés, ajoute David Mathy. Lorsqu'on nous contacte, c’est qu’on en est malheureusement au stade du démantèlement, oui. On est contacté par les mandataires de justice. On fait les inventaires ensuite on met en vente sur notre site. "