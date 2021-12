Le masque obligatoire dès l'âge de 6 ans dans les rues de Wavre

Suite à une ordonnance de police signée par la bourgmestre Françoise Pigeolet (MR), le masque est à nouveau obligatoire dans les principales rues du centre-ville de Wavre, et ce dès l'âge de 6 ans. Depuis ce lundi, les enfants âgés d'au moins 6 ans devaient déjà porter le masque dans les espaces intérieurs et notamment en milieu scolaire – mesure qui continue de rencontrer une vive opposition de la part de certains parents, enseignants et directeurs d'école – ils devront le porter également en extérieur dans l'espace public wavrien.

"Je sais que ma décision est susceptible de susciter des remous et des débats, mais je voudrais vraiment dédramatiser la situation et apaiser les choses" explique Françoise Pigeolet, "J'entends les avis des experts qui sont contradictoires, moi ma mission est de veiller à la sécurité. J'ai encore vu un reportage sur la situation en France où le masque pour les plus jeunes est en vigueur depuis des mois et cela ne me semble pas démesuré. Ma visée n'est absolument pas répressive, c'est simplement d'inciter les gens à être prudents; quand vous allez en centre-ville avec des plus jeunes et qu'il y a une promiscuité, s'il vous plait, faites attention".

Cette ordonnance de police doit encore être confirmée par le conseil communal lors de sa prochaine séance mais elle entre en vigueur immédiatement "en raison de l'urgence sanitaire" justifie la bourgmestre, pour une durée de trois mois.

Le port du masque sera obligatoire dans les artères suivantes du centre de Wavre :

- Parking des Carabiniers

- Parking des Carmes

- Place Bosch

- Rue du Pont du Christ

- Rue Haute

- Place Cardinal Mercier

- Rue Charles Sambon

- Rue du Commerce

- Rue du Chemin de fer

- Rue de la Source

- Impasse du Cordonnier

- Ruelle Nuit et Jour

- Rue Barbier

- Courte rue des Fontaines

- Rue du Progrès

- Rue des Carabiniers

- Rue des Brasseries

- Quai aux Huîtres

- Pont Neuf

- Rue Constant Deraedt

- Courte rue du Stofé

- Rue de Nivelles

- Rue des Volontaires

- Place Henri Berger