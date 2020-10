Le masque à nouveau obligatoire dans le centre-ville de Namur

Il faudra à nouveau sortir masqué si vous vous baladez dans le centre-ville de Namur dès ce mercredi 21 octobre. En raison de la hausse des contaminations (1500 nouveaux cas en 2 semaines pour la seule ville de Namur), le bourgmestre a décidé d'imposer, à nouveau, le port du masque dans les lieux les plus fréquentés... alors qu'il avait mis fin à cette obligation le 1er octobre. Les lieux concernés sont : la corbeille namuroise, les principales artères commerciales à Jambes, Salzinnes, Bouge et Saint-Servais. Le masque sera également obligatoire sur les rives de la Meuse et de la Sambre, entre les 3 écluses, La Plante, les Grands Malades et celle Salzinnes.

Pas de port du masque généralisé

Maxime Prévot n'entend pas aller plus loin pour l'instant. Pas question d'imposer le bout de tissu sur l'ensemble du territoire comme l'a décidé Charleroi par exemple. "Contrairement à Charleroi qui est une commune quasi exclusivement urbaine, Namur a un visage mixte, entre quartiers densément peuplés et campagnes. Imposer le masque lorsque l’on se balade dans les bois au grand air, ou que l’on circule au coeur de son village à Gelbressée ou Suarlée, ce serait excessif et probablement contre-productif" explique le bourgmestre dans un communiqué.