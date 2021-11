Le marché de Noël de La Louvière ouvre ses portes avec des mesures sanitaires renforcées

Certains ont été annulés en raison de la situation sanitaire, d’autres sont maintenus. Les marchés de Noël sont toujours très attendus en cette période mais ils sont maintenant menacés en raison de la situation sanitaire. Celui de La Louvière s’ouvre ce vendredi 26 novembre mais pour combien de temps ?

Des mesures renforcées

Du côté des organisateurs, on se veut optimiste et on assure que tout a été mis en œuvre pour faire respecter les mesures sanitaires. Le Covid Safe Ticket sera évidemment obligatoire.

Il faudra aussi garder son masque en permanence sauf lorsque vous mangez ou buvez en étant assis. Mais qu’en est-il des chalets où il n'est souvent pas possible de s’asseoir ?

Bruno Meunier est le directeur de l’asbl Centre-Ville : "Nous avons mis devant chaque chalet des planchers avec des tonnelles. Il y aura en dessous des mange-debouts avec des tabourets. Une fois assis, le public pourra retirer son masque pour boire ou manger mais dès qu’on se lève, il faut porter le masque". Du personnel de l’asbl sillonnera le marché pour vérifier que le port du masque est respecté.

Le marché de Noël de La Louvière fermera ses portes le 31 décembre.