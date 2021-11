Le marché de Noël de Ciney rassemble près de 180 chalets lors des Fééries du Parc

80% d’entre eux seront consacrés à l’artisanat. Le reste sera dédié au secteur Horeca. C’est 59 chalets de plus qu’en 2019, année de la troisième édition. "Une chose ne change pas, c’est la philosophie de l’événement. Les Fééries du Parc sont vraiment dédiées à l’artisanat. Il y a vraiment moyen de trouver tous ses cadeaux de Noël sur notre marché. Pour le secteur Horeca, on a également privilégié les associations locales", ont indiqué les organisateurs.

A trois semaines de l’événement, 170 des 179 chalets étaient déjà montés et ce malgré l’incertitude qui plane au-dessus de ce marché de Noël. Pour respecter les mesures sanitaires actuellement en vigueur, le Covid Safe Ticket sera obligatoire. "Nous avons fermé les contours du parc. Des contrôles seront assurés aux deux entrées. Si on impose une annulation, cela serait une catastrophe. Cela fait environ un mois que des ouvriers et certains bénévoles montent les chalets mais on ne pouvait pas attendre la dernière minute pour le faire", a précisé le bourgmestre Frédéric Deville.