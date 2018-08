Le marché de la seconde main a le vent en poupe

C'est ce que révèle une étude réalisée par trois acteurs du secteurs (Troc, 2ememain et Cash converters). Une tendance qui se vérifie dans les rues commerçantes de Charleroi avec les friperies : leur nombre a doublé en quelques années.

Les points de vente de vêtements de deuxième main, et même récemment de chaussures d'occasion, ont doublé en quelques années et trouvé leur place dans les rues du Collège, de Montignies et de Marcinelle. Nous y avons rencontré Murielle, qui gère une de ces boutiques pour l'enseigne Oxfam.

"Les vêtements de marque, comme par exemple les robes, on les vend à 15 – 16 euros. Nous avons des robes qui coûtent normalement plus de 100 euros qu’on vend pour pratiquement dix fois moins cher. Là, on a une chemise à 4 euros. Dans le commerce, elle coûterait plus de 50 euros. Il y a donc de superbes affaires à réaliser ! D’autant que certains vêtements portent encore leur étiquette d’origine, ils n’ont jamais été portés. On peut donc également avoir du neuf à prix cassé."

Pour quelques euros, il y a donc une possibilité de s'habiller, chic et pas cher. Viviane travaille aussi dans ce secteur. Ici, les clients sont de tous les horizons sociaux. Et on y retrouve les mêmes tendances que dans les magasins "traditionnels", par exemple la mode du vintage. "Les gens sont friands de la mode vintage. Ça revient fort. Jeunes, moins jeunes… il n’y a pas vraiment de profil."

Selon l'enquête Ivox, qui a interrogé 2000 personnes en 2017, un Belge sur trois achète volontiers un article de deuxième main.

Précisons encore qu'outre les vêtements, ce sont les livres et les articles de décoration qui se vendent le mieux en seconde main.