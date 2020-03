Le marché de La Batte à Liège est désormais suspendu à cause du coronavirus

Tous les marchés de plein air étant désormais supprimés, le célèbre marché dominical de la Batte à Liège est suspendu jusqu'au 5 avril prochain, a indiqué jeudi le collège communal de la ville de Liège.

Alors que la Batte a pu se dérouler dimanche dernier mais uniquement avec des marchands de l'alimentaire, le marché dominical est désormais suspendu. Il en va de même, jusqu'au 5 avril, pour tous les marchés et brocantes de plein air qui se tiennent habituellement sur le territoire de la ville de Liège. "Même si le collège souscrit pleinement aux interdictions formulées par le Conseil National de Sécurité, il tient à exprimer son attachement à la Batte, ses exposants et ses chalands qui en font le plus ancien et le plus important marché de Belgique et il a d'ores et déjà décidé d'en assurer la promotion lorsqu'il pourra rouvrir."

Par ailleurs, le collège communal liégeois a pris connaissance des difficultés rencontrées par plusieurs associations, soutenues par la Ville, pour assurer la distribution des colis alimentaires à leurs bénéficiaires. Il a donc été décidé d'organiser trois points de rendez-vous pour l'aide alimentaire, à savoir la Maison intergénérationnelle d'Outremeuse (13, rue Raes de Heers), la Maison intergénérationnelle de Sainte-Walburge (39B, boulevard des Hauteurs) et les Services sociaux de Proximité (avenue Albert 1er). Les bénéficiaires de l'aide alimentaire sont invités à prendre rendez-vous au 04/221 84 32 ou 04/221 84 57 (dès le 20 mars).

La distribution des colis alimentaires dans ces trois lieux débutera le 24 mars. Des agents communaux seront affectés à cette distribution et les bénéficiaires seront reçus sur rendez-vous afin "d'organiser l'indispensable distanciation sociale".