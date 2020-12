Le marché de Boussu retrouvera son implantation habituelle ce dimanche 6 décembre

Depuis début novembre, le marché de Boussu se faisait en version réduite et sur la place de Boussu. Avec la réouverture ce 1er décembre des commerces dits "non-essentiels" le marché va retrouver sa configuration habituelle dès ce dimanche 6 décembre, il occupera donc à nouveau les rues Dorzée, Neuve, Rogier et Guerin.

Les parkings de la Gare, Herbint et Grand-Place sont accessibles.

Sur le marché, les mesures sanitaires sont toujours d’application et un comptage sera synchronisé entre entrées et sorties. Le port du masque reste obligatoire pour tout le monde, marchands comme clients, et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs à l’entrée et à la sortie. Aucune consommation "food et drink" n’est autorisée sur le site du marché. Une seule personne par ménage est acceptée sur le site et elle ne pourra pas rester plus de 30 minutes. Toutefois un adulte pourra accompagner un enfant ou une personne à mobilité réduite.