Le Marché couvert de Ciney a travaillé pour se mettre aux normes de l'Afsca

La date butoir du 30 avril avait été imposée par l'Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) aux responsables du Marché couvert de Ciney pour se mettre aux normes. Ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, indique l'échevin du Marché couvert Gaëtan Gérard.

L'Afsca avait constaté différents manquements qui concernaient notamment le nettoyage des camions qui transportent les bêtes ou les contrôles à l'entrée et à la sortie du marché. Des soucis de traçabilité du bétail qui arrive parfois sans boucle orange aux oreilles avaient aussi été mis en avant.

Au total, une trentaine de recommandations avaient été émises par l'agence sanitaire en juillet 2019. Sept d'entre elles n'étaient toujours pas suivies en janvier 2020, lors d'un second contrôle.

Le conseil administration (CA) du Marché couvert a premièrement opté pour un changement de directeur, fin février. Une société d'audit a par ailleurs été désignée pour la mise en conformité. "On a amélioré les procédures et donc les contrôles aux entrées en retravaillant notamment la formation du personnel", explique l'échevin. "On a aussi rédigé un nouveau règlement d'ordre intérieur en collaboration avec l'Afsca, validé mardi par le CA. Malgré le confinement, le Marché couvert de Ciney est toujours organisé. On a pu tester les différents changements depuis plusieurs semaines", poursuit Gaëtan Gérard.

Un contrôle de l'Afsca, qui devrait avoir lieu le 8 ou le 15 mai, doit être effectué pour valider cette mise en conformité.