Le marathon de Namur de retour en 2022, avec un nouveau parcours

Après une édition 2020 annulée, et une édition 2021 en "mode digital", mesures Covid obligent, le marathon de Namur reviendra "en vrai" le dimanche 24 avril 2022. Et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, via le site de l’organisation, "www.namurmarathon.com".

Changement important par rapport à 2018 et 2019 : un parcours complètement modifié, avec une arrivée au cœur de Namur, Place d’Armes, et plus de l’autre côté de la Meuse, à Jambes.

"Après l’édition 2019, nous avons fait une enquête auprès des participants, et il en est ressorti que le parcours n’était pas spécialement attractif, notamment à cause de l’aller-retour vers Andenne.", indique Nicolas Bonomi, membre de l’asbl organisatrice "We 4 Sport".

Donc, tout a été repensé, tant pour le marathon, qui partira de Dave, que pour le semi qui partira de Profondeville. Et pour les deux, un parcours en ligne, sans boucle, avec les quelques quatre à cinq derniers kilomètres en plein centre-ville.

Nicolas Bonomi précise, "Le départ du marathon se fera au pied du Rocher du Néviau, rive droite de la Meuse, site bien connu des alpinistes et grimpeurs, et celui du semi se fera à Profondeville, de l’autre côté, rive gauche donc, plus en amont, à proximité de la gare de Lustin."

Le cœur de l’organisation se concentrera donc sur la Place d’Armes à Namur dès le samedi 23 avril à 13 heures, et un programme de navettes sera organisé à partir de là, le dimanche, vers les sites de départs (avec aussi la possibilité de s’y rendre de façon autonome, y compris en train via la gare de Lustin, pour la mi-distance).

Les organisateurs espèrent enregistrer à peu près 3.000 participants en tout, et estiment que cela pourrait attirer 6.000 à 7.000 spectateurs et accompagnants. De quoi dynamiser le centre-ville autour de l’événement.

D’un point de vue purement sportif, les deux parcours, tracés aussi en partie sur les communes de Profondeville et d’Yvoir, au fil de l’eau, peuvent être qualifiés de roulants, avec un dénivelé positif de 40 mètres pour la mi-distance et de 100 mètres pour le marathon. Quant à la fin de course (des deux courses), qui passera notamment par le site de la Confluence et l’Enjambée, elle sera sensiblement plus sinueuse dès le retour en ville.

Rendez-vous donc le 24 avril 2022 pour connaître les successeurs des vainqueurs 2019 : Willem Van Schuerbeeck et Mathilde Lecaillié (marathon), Justin Mathieu et Alexandra Tondeur (semi). Sachant que la Namuroise, qui avait aussi remporté le semi en 2018, reste bien entendu la Marraine (enthousiaste) de l’événement.