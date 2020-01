Le marathon de Bruxelles aura bien lieu en 2020

Son principe avait été remis en cause par les autorités de la Ville de Bruxelles au lendemain de l’édition 2019 en raison d’une part de son faible taux de participation et d’autre part de son lourd impact sur l’activité de la Ville. Trop de rues étaient fermées au vu du nombre peu élevé de coureurs. On sait désormais que l’édition 2020 aura bien lieu. L’échevin des sports de la Ville de Bruxelles, l’Ecolo Benoit Hellings et la société organisatrice, Golazo, planchent actuellement sur un nouveau parcours.

"On a listé tout ce qu’il n’allait pas, explique Benoit Hellings. C’est clair que le marathon sportivement n’était pas intéressant : trop de dénivelés. Du coup les sportifs ne faisaient pas le temps et ne venaient pas. On a dit aux organisateurs qu’on pouvait poursuivre seulement si l’événement attirait du monde. Et là, on a rendez-vous vendredi prochain avec les organisateurs pour arrêter un parcours définitif beaucoup plus attractif, avec moins de dénivelés, et beaucoup moins d’impact sur la population". La date de l’événement reste à fixer, même si l’organisateur, lui, évoque celle du 4 octobre.