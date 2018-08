Le Manneken-Pis a plusieurs réplique dans le monde entier (carte interactive)

En 1979, le Manneken-Pis offert était en bronze, mais celui-ci a été volé pour son métal précieux. En 2011, la ville de Broxeele a décidé de retisser les liens avec sa cousine bruxelloise et c'est une réplique du Manneken-Pis de Bruxelles en résine synthétique qui a été placée devant la mairie pour plus de visibilité. Cette copie a exactement la même taille que l'original bruxellois. On peut donc parler d'un faux jumeau du Manneken-Pis.

Des répliques du Manneken-Pis partout dans le monde

Depuis 1965, la statuette du Manneken-Pis est située non loin de la Grand-Place de Bruxelles, à l'intersection de la rue de l’Étuve et de la rue du Chêne. Le petit homme qui pisse attire chaque année des millions de touristes posant fièrement devant lui. Et des Manneken-Pis, au-delà de Broxeele, il y en a aux quatre coins du monde. Le Japon a reçu deux répliques officielles du ket de la ville de Bruxelles, une à Osaka en 1982 et une autre à Nagoya en 2015. Les Japonais semble adorer notre Manneken-Pis puisque des imitations sont aussi visibles dans une gare de Tokyo et dans le jardin botanique de Kobe.

On trouve aussi des répliques officielles à Colmar, à Monaco, Londres et Benalmadena en Espagne. Un Manneken-Pis qui donne un touche de zwanze partout là, où il se trouve.