Le magasin Zeeman de Flemalle ravagé par un incendie (vidéo)

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie s'est déclaré à Flemalle. Le feu a pris dans un magasin Zeeman vers minuit et demi. Les pompiers de Liège ont été nombreux à intervenir pour maîtriser les flammes.

Les habitants des logements situés au-dessus du magasin ont dû être évacués. Il s’agit de neuf personnes âgées. Six d'entre elles ont été hospitalisées par mesure de précaution. Elles ont pu quitter rapidement l'hôpital. Toutes ces personnes ont trouvé refuge chez des proches. Les services sociaux de la commune sont également à pied d'oeuvre pour éviter d'éventuels traumatismes.

L’incendie, dont l’origine est toujours inconnue, a ravagé la boutique et sa réserve. Les dégâts sont importants et il faudra sans doute détruire une partie du magasin. Des experts doivent se rendre sur place pour contrôler la stabilité du bâtiment et voir si les personnes évacuées peuvent réintégrer leur logement.