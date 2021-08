Le lynx observé à l'oeil nu pour la première fois depuis 300 ans en Wallonie

C'est une première depuis le 17e siècle et sa disparition définitive en Wallonie. Il y a quelques jours, un agent d'un triage de la vallée de la Semois a observé un lynx à l'œil nu. L'animal avait déjà été photographié à plusieurs reprises par des caméras automatiques, mais jamais encore un être humain n'avait réussi à observer le félin directement depuis l'annonce de son retour.

Si le DNF préfère toujours taire le lieu et le nom de l'agent qui a effectué l'observation pour protéger la quiétude de l'animal, on dispose tout de même de nouveaux éléments le concernant. Depuis sa première observation en août 2020, des poils du lynx mâle ont été récoltés. Une analyse génétique a été effectuée en Allemagne et elle vient de livrer ses premiers résultats.

Il s'agit donc d'un seul et unique individu de sexe masculin et son retour chez nous est naturel. Il ne s'agit donc pas d'une réintroduction sauvage. Son codé génétique est celui de la lignée des Carpates, c'est à dire la même que celle des lynx présents en Allemagne et en France. Il s'agirait donc d'un animal qui provient de l'un des deux pays.